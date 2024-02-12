Сорванную во время метели крышу дома восстановит застройщик в Хромтау

Происшествия
135

В ходе встречи с жителями многоэтажного дома глава региона Асхат Шахаров отметил, что в районе объявлено чрезвычайное положение, в рамках которого будет возмещен весь ущерб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат области

Во время сильной метели пострадала крыша дома по улице братьев Жубановых в Хромтау. Предприниматель Марал Дарбаев, проводивший строительство данного дома, отметил, что затраты на восстановление кровли будут проведены за свой счет.

Глава региона также посетил пункт обогрева, организованный в средней школе №3 города Хромтау. Во время визита жители пункта играли в волейбол.

Водители поблагодарили руководство области и района за оказанную помощь. В Хромтау организованы и обеспечены горячим питанием 4 пункта обогрева для приема эвакуированных граждан.

На сегодняшний день эвакуировано около 500 человек.

#крыша #Хромтау #буран

Популярное

Все
Время разъяснений о времени
Отечественные предприниматели, занятые в сфере мясной переработки, вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Такие нужные школы
Мир во всех измерениях
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Трансформация СВМДА продолжается
Предупредить стихию
Чистый воздух для городов и сел
Распоряжение Главы государства
Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка
Распоряжение Главы государства
Фокус – на чувства
Нарыв на склоне... Боль для всей страны
Все на борьбу с барымтой
Из настоящего – в будущее
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Правительство уходит в отставку - указ
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Сельский Айболит
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

В области Абай пропал восьмилетний мальчик
На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана
Лавина сошла в Восточном Казахстане
Сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]