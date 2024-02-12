Сорванную во время метели крышу дома восстановит застройщик в Хромтау

В ходе встречи с жителями многоэтажного дома глава региона Асхат Шахаров отметил, что в районе объявлено чрезвычайное положение, в рамках которого будет возмещен весь ущерб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат области

Во время сильной метели пострадала крыша дома по улице братьев Жубановых в Хромтау. Предприниматель Марал Дарбаев, проводивший строительство данного дома, отметил, что затраты на восстановление кровли будут проведены за свой счет.

Глава региона также посетил пункт обогрева, организованный в средней школе №3 города Хромтау. Во время визита жители пункта играли в волейбол.

Водители поблагодарили руководство области и района за оказанную помощь. В Хромтау организованы и обеспечены горячим питанием 4 пункта обогрева для приема эвакуированных граждан.

На сегодняшний день эвакуировано около 500 человек.