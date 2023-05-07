Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
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Соседи спасли девочку, упавшую с высоты 3-го этажа в Астане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Инцидент произошел вечером 6 мая в многоэтажном доме по улице Байтурсынова в Астане.
По данным пресс-службы МЧС РК, мать 2-летней девочки оставила ее дома с отцом, а сама ушла со старшим ребенком в стоматологию.
В какой-то момент девочка открыла окно и повисла на раме. Она испугалась и заплакала.
Соседи быстро сориентировались и растянули под окнами плед.
Спасенная госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.