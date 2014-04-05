Спорт
Состоялась жеребьевка

К 11 победителям матчей первого этапа затем присоединятся еще пять клубов Премьер-лиги – «Шахтер» (Караганда), «Тараз», «Иртыш» (Павлодар), «Актобе» и «Астана». И это уже будет состав 1/8 финала Кубка Казахстана.

Турнир в Чарлтоне

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова на турнире Family Circle Cup в Чарлтоне (США) с призовым фондом в 710 тыс. долларов вышла в четвертьфинал. Сделать ей это удалось в паре с Анабель Медина Гарригес: казахстанско-испанский дуэт в матче первого круга сломил сопротивление спортсменки из Канады Южени Бушар и ее напарницы из США Тэйлор Таудсенд – 6:7, 6:3, 10:7.

Перед четвертьфиналом Шведовой и Гарригес пришлось подождать очередных соперниц: среди участниц первого круга Си Сувэй (Китайский Тайпей) и Пэн Шуай (Китай) выясняли отношения с Мариной Эракович (Новая Зеландия) и Арантой Парра Сантонха (Испания) последними. Встреча между ними продолжалась меньше одного сета: Сувэй и Шуай из-за травмы одной из спортсменок сошли с дистанции.

На поле выйдут женщины

Сегодня во французском городе Анже состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу среди женских команд. На поле выйдут сборные Франции и Казахстана.

Главный тренер национальной команды Казах­стана Калоян Петков после учебно-тренировочных сборов, проведенных в Шымкенте, остановил свой выбор на следующих игроках: вратари – Александра Гребенюк и Мадина Шойкина, защитницы – Улбосын Жолчиева, Наталья Иванова, Екатерина Красюкова, Надежда Алякина, Юлия Мясникова, Айгерим Айтымова, Екатерина Цеван, полузащитницы – Бегаим Киргизбаева, Мадина Жанатаева, Фатима Идиатуллина, Адиля Вылданова, Сауле Карибаева, Марина Волкова, Екатерина Бабшук, нападающие – Мария Ялова, Юлия Николаенко.

Абсолютное большинство в дружине Петкова составляют игроки команды «БИИК-Казыгурт» (Шымкент) – чемпионки Казахстана 2013 года. В сборную также приглашены три спортсменки из «СШВСМ-Кайрат» (Алматы), по одной – из «Астаны» и «Кокше» (Кокшетау).

Все решилось к финалу

В Бельгии завершилась велогонка «Три дня де Панне», включавшая в себя три дистанционных этапа и на самом финише – спринтерскую «вылазку» с раздельным стартом, решившую исход всего противостояния мастеров высоких скоростей. Неожиданно для всех на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялся хозяин трассы Гийом ван Кейрсбюлк, выступающий за Omega Pharma – Quick-Step. 

Среди достижений гонщиков «Астаны» можно назвать четвертое место казахстанца Руслана Тлеубаева на втором этапе и второй результат итальянца Андреа Гвардини на третьем отрезке пути. Лучшим в нашей команде в итоге стал Руслан Тлеубаев, занявший 19-е место.

Юрий МАКАРОВ

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