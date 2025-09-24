Состояние жамбылских автодорог вызывает тревогу у полицейских

Автодороги
111
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В целях обеспечения безопасности движения транспорта в зону внимания стражей правопорядка по традиции попадает дорожное покрытие артерий региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала текущего года сотрудники департамента полиции области провели около 2 380 проверок состояния автомобильных дорог. В рамках этих мероприятий было обследовано более 16 380 километров дорожного полотна, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщает департамент полиции области, по итогам проверок на дорогах региона выявлено почти 10 580 различных недостатков, касающихся как дорожной инфраструктуры, так и условий для безопасного движения транспорта и пешеходов. Руководителям дорожно-эксплуатационных организаций выдано 2 381 предписание на устранение выявленных нарушений.

- Состояние автодорог оставляет желать лучшего, - сказал в ходе брифинга начальник управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области Болатбек Баятанов. – За неудовлетворительное содержание автодорог и несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 293 должностных лица. В их числе - представители акиматов Т. Рыскулова, Шуского и Меркенского районов, а также города Тараза, проигнорировавшие предписания сотрудников полиции.

Благодаря принятым мерам, по выданным предписаниям на автодорогах области выполнен значительный объем работ, в том числе установлены 518 новых дорожных знаков, 3 363 сигнальных столба и 9 светофорных объектов, обновлено 11 325 км дорожной разметки, отремонтировано около 11 720 квадратных метров дорожного покрытия, обновлены 30 дорожных буферов, размещено 6 200 световозвращающих катафотов, заменено 4 102 метра криволинейного бруса, восстановлено 730 метров искусственных неровностей. Кроме того, на 9 участках установлены мигающие маяки, макеты животных и патрульных машин, а на 53 участках загородных автодорог обновлены шумовые полосы.

- Особое внимание уделено безопасности детей на дорогах. Перед началом учебного года были обследованы прилегающие территории учебных заведений. Перед школами и дошкольными учреждениями обновлены дорожные разметки, а также установлены соответствующие предупреждающие и ограничительные дорожные знаки, - отметил полковник полиции Болатбек Баятанов.

Работа по обеспечению дорожной безопасности в регионе продолжается на системной основе. Местные власти и правоохранительные органы намерены и дальше усиливать контроль за состоянием автодорог, особенно вблизи учебных заведений и на аварийно-опасных участка.

#дороги #Жамбылская область

