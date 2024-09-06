Сотрудничество в области цифровизации АПК обсудил в Белграде Жумангарин

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин в рамках официального визита казахстанской делегации в Белград 5 сентября встретился с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортно-логистической, космической и военно-технической сферах.

Вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул, что Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканах. Проведение III заседания казахстанско-сербской межправительственной комиссии в Белграде свидетельствует об устойчивом развитии взаимоотношений.

Премьер-Министр Милош Вучевич также отметил высокий уровень дружественных отношений, сложившийся между странами. Обозначен положительный опыт Сербии в области внедрения цифровых технологий и научных достижений в сельское хозяйство. Казахстану предложено рассмотреть возможность сотрудничества в данном направлении.

Положительно встречено предложение казахстанской стороны об открытии регулярных прямых авиарейсов между Казахстаном и Сербией.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что казахстанско-сербские отношения получат дополнительный импульс и продолжат динамичное развитие.