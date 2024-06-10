Сотрудник АРРФР поступил в Гарвардский университет

Сотрудник Департамента банковской аналитики Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Черьязданов Даулет Салаватұлы поступил в один из самых топовых университетов Лиги Плюща – Гарвард, в стенах которого учились 8 президентов США и преподают более 40 нобелевских лауреатов. Об этом сообщается на официальном сайте АРРФР, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АРРФР

Поступить в лучший вуз в мире – сложная задача, однако, если поставить себе такую цель и поступательно двигаться к ней, то все возможно. Свой путь Даулет Черьязданов начал еще, когда в 2021 году окончил колледж Уильямс в США, где получил квалификацию по специальности Бакалавр естествознания, Математика и статистика. По окончанию учебы в августе того же года он начал работу в АРРФР в должности ведущего специалиста Управления стресс-тестирования банков в Департаменте банковской аналитики и стресс-тестирования.

Департамент банковской аналитики и стресс-тестирования играет ключевую роль в обеспечении стабильности банковской системы Республики Казахстан. Основным направлением деятельности департамента является проведение регулярной оценки качества активов и осуществление ежегодного стресс-тестирования банков второго уровня, выявление и прогнозирование основных рисков для банков второго уровня.

«Моя роль сосредоточена на технической части этого процесса: я разрабатываю необходимые скрипты на языке Python, занимаюсь очисткой исторических данных и моделированием», — рассказывает Даулет.

За два года Черьязданов Даулет вырос до заместителя начальника управления. К этому времени, он, полностью погрузившись в тему и набравшись практического опыта, понял, что ему необходимо не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться. Летом 2023 года Даулет начал процесс подготовки к поступлению в магистратуру, и первый шаг, который надо было сделать, заключался в определении списка университетов и выбора специальности для дальнейшей учебы.

В списке, который сформировал для себя Даулет, находились вузы, входящие в Лигу Плюща: Гарвардский университет (Harvard University), Колумбийский университет (Columbia University), Брауновский университет (Brown University), Корнеллский университет (Cornell University) и Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania). Основные требования для подачи документов в эти университеты включают: тест GRE (Graduate Record Examination), мотивационные и тематические эссе, рекомендательные письма от предыдущих профессоров и текущего работодателя, а также транскрипт с университета.

После основательной подготовки, длившейся более трех месяцев, Даулет сдал тест GRE (Graduate Record Examination) — стандартизованный тест, который оценивает аналитические, письменные, вербальные и количественные навыки абитуриентов, набрав высокий балл 320 из 340 максимально возможных. Дедлайн для подачи документов был в январе 2024 года, и уже в марте он получил приглашение от всех пяти университетов, в которые подавал документы.

Из этой пятерки Даулет выбрал Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (Harvard Kennedy School), который в течение многих лет уверенно держит первое место в ведущих мировых рейтингах благодаря качеству преподавания и масштабам исследовательской деятельности.

Что касается выбора специальности для обучения в магистратуре Гарварда, то Даулет выбрал для себя «Государственную политику» (Master in Public Policy).

«С самого начала моей профессиональной карьеры я был увлечен идеей служения обществу и улучшения жизни наших граждан, поэтому, я решил сосредоточиться на государственной службе. Моей целью стало получение образования в области государственного управления и политики, чтобы в будущем принести пользу нашей стране», - объясняет свой выбор сам магистрант.

Отмечая важность и высокую оценку опыта на государственной службе со стороны приемных комиссий университетов, Даулет подчеркивает, что его работа в Департаменте банковской аналитики и стресс-тестирования и карьера в АРРФР сыграли ключевую роль в процессе подачи документов в магистратуру.

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность коллегам, своим руководителям и высшему руководству Агентства за поддержку и создание условий для моего роста. Без их менторства и содействия я вряд ли смог бы достичь такого успеха. Надеюсь, что мой опыт послужит примером для коллег и соотечественников, которые стремятся повысить свой уровень знаний», — добавляет Даулет.

В АРРФР выразили надежду, что его история успеха станет образцом для подражания и вдохновит не только сотрудников Агентства, но и всех молодых казахстанских специалистов на реализацию своих способностей и улучшение качества жизни, расширение социальных связей, возможность путешествовать, расширять горизонты и познавать мир.