Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации, передает Kazpravda.kz
Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.
«В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3 млрд 156 млн тенге. Судом в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - говорится в сообщении АФМ.