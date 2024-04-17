Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге

Задержания
155
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации, передает Kazpravda.kz

Фото: АФМ

Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

«В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3 млрд 156 млн тенге. Судом в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - говорится в сообщении АФМ.

 

 

#АФМ #расследование #бюджет #спецЦОН

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