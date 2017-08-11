Сотрудник управления госдоходов Алматы задержан по подозрению в мошенничестве на 10 млн тенге

Закон и Порядок
Фото из открытых источников
Сотрудник управления государственных доходов по Бостандыкскому району Алматы задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой управление разъяснительной работы Департамента государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК.

"Гражданин Назаров Д.Е., являясь сотрудником управления государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы, используя свое служебное положение, в группе с бывшим сотрудником этого же управления гр. Конусовым Р.Б. совершили мошенничество в особо крупном размере на сумму 10 миллионов тенге в отношении гр. Ш." – говорится в распространенном сообщении.  

Назаров и Косунов были задержаны сотрудниками управления внутренней безопасности Департамента государственных доходов по городу Алматы 8 августа этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 11 августа с санкции Алмалинского районного суда города Алматы подозреваемые арестованы сроком на 2 месяца, ведется следствие.

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