Сотрудники КНБ задержали 32 участников ОПГ, работавших от имени воров в законе

Участники региональной ОПГ были задержаны после длительной оперативной разработки сотрудниками спецслужб РК. Как сообщили в пресс-службе КНБ, в Кызылорде и Аральске с привлечением спецназа и при содействии прокуратуры реализована спецоперация, в результате которой задержаны сразу 32 участника ОПГ, сообщает Kazpravda.kz.

"Группировка имела четкую структуру, в которой были распределены роли каждого участника. Решения принимались в ходе регулярно проводившихся "сходок".

Среди задержанных - лица, действовавшие под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, так называемых "воров в законе", а также занимавшие определенное положение в преступной иерархии Кызылординской области", - рассказали в КНБ.

Сообщается также, что у задержанных "обнаружен и изъят арсенал оружия, смета "воровской кассы", наркотические средства, а также иные предметы и документы, представляющие интерес для следствия".

"Задержанные подозреваются в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений. Тем самым блокированы планы организованной преступности по укреплению позиций в Казахстане и оказанию негативного влияния на криминогенную ситуацию в стране", - отметили представители Комитета национальной безопасности РК.