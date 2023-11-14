Сотрудники Sulpak оформляли миллионные кредиты на клиентов в Жетысу

Бывших сотрудников сети гипермаркетов бытовой техники Sulpak осудили за мошенничество в Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в прокуратуре, продавцы-консультанты Sulpak оформляли товарные кредиты на ранее обращавшихся в ТОО Арена S (Sulpak) талдыкорганцев без их ведома.

Общий ущерб 31 потерпевшему превысил 31 млн тенге.

Четверых работников торговой сети осудили по пунктам 1, 4 части 3 уголовной статьи «Мошенничество» – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, неоднократно.

Талдыкорганский горсуд 8 ноября приговорил 2 действующих и 2 бывших сотрудников ТОО Арена S к реальным срокам заключения – от 3,5 до 4,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.