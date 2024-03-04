Сотрудники ЦОНов теперь оказывают госуслуги в ТРЦ и на рынках

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

29 connection point были открыты в 20-ти областях Казахстана, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан, таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан», Сonnection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

– В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг, –  сказал председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

К слову, на сегодняшний день через секторы самообслуживания в ТРЦ и на базарах было оказано более 2 тысяч услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям».

Город

Наименование

Адрес

 Астана

 ТД «Алем»

 пр.Богенбай батыра, 62

 Астана

 ТЦ «Central Market»

 шоссе Алаш, 15

 Алматы

 Home Credit Bank

 ул.Толе би, 181

 Алматы

 ТРЦ «Asia Park»

 пр.Райымбека, 514А

 Шымкент

 ТЦ «Tolebi»

 мкр.Асар 2, 12Б

 Шымкент

 ТРК «Бекжан-комфорт»

 ул.Жиделибайсын, 92

 Актау

 ТД «Мағаш»

 мкр.31, 1

 Усть-Каменогорск 

 ТЦ АДК

 ул.Казахстан, 62

 Семей

 ТЦ «Апрель»

 ул.Кабылбаева, 3

 Конаев

 ТЦ «Qonaev city»

 ул.Алматинская, 64/1

 Актобе

 ТЦ «Nurdaulet»

 пр.Абилкайыр хана, 46

 Актобе

 Палата предпринимателей «Атамекен» 

 пр.Санкибай батыра 22К

 Уральск

 ТРЦ «Dom Byta»

 ул.Курмангазы, 173/1

 Уральск 

 ТД «Московский»

 ул.Исаева, 2/9

 Кызылорда

 ТРЦ «Aray city mall»

 пр.Назарбаева, 13А

 Атырау

 ТРЦ «Baizaar»

 ул. Кулманова, 111А

 Атырау

 ТЦ «Дина»

 пр.Султана Бейбарыса, 45

 Тараз

 ТРЦ "MART"

 пр.Толе би, 27

 Тараз

 Рынок «Ауыл береке»

 ул.Мамбет батыра, 2/17Б

 Тараз

 ТЦ «GRAND BAZAR»

 ул.Сыпатай батыра, 2

 Жезказган

 Супермаркет «Samadi»

 ул.Абая, 93

 Сатпаев

 Супермаркет «Акцент»

 пр.Сатпаева, 108А

 Туркестан

 Автовокзал

 район Сауран, село 30 лет Казахстана, ул.Казыбек би, 9/9 

 Кокшетау

 ТРЦ "РИО"

 ул.Осипенко, 1

 Павлодар

 ТРЦ «Batyr mall»

 ул.Камзина, 67/1

 Караганда 

 ТРЦ «Алтын Арба»

 ул.Затаевича, 10

 Тадыкорган

 ТРЦ «City Plus»

 мкр.Каратал, 20Б

 Петропавловск

 ТРЦ «City Mall»

 ул.Ш.Уалиханова, 56

 Костанай

 ТЦ «Саяхат»

 ул.Карбышева, 131
#ЦОН #услуги #ТРЦ #рынки

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