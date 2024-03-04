Сотрудники ЦОНов теперь оказывают госуслуги в ТРЦ и на рынках

29 connection point были открыты в 20-ти областях Казахстана, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан, таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан», Сonnection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

– В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг, – сказал председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

К слову, на сегодняшний день через секторы самообслуживания в ТРЦ и на базарах было оказано более 2 тысяч услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям».