Сотрудники ЦОНов теперь оказывают госуслуги в ТРЦ и на рынках

29 connection point были открыты в 20-ти областях Казахстана, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан, таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки, передает Kazpravda.kz
Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан», Сonnection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.
– В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг, – сказал председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.
К слову, на сегодняшний день через секторы самообслуживания в ТРЦ и на базарах было оказано более 2 тысяч услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям».
|
Город
|
Наименование
|
Адрес
|
Астана
|
ТД «Алем»
|
пр.Богенбай батыра, 62
|
Астана
|
ТЦ «Central Market»
|
шоссе Алаш, 15
|
Алматы
|
Home Credit Bank
|
ул.Толе би, 181
|
Алматы
|
ТРЦ «Asia Park»
|
пр.Райымбека, 514А
|
Шымкент
|
ТЦ «Tolebi»
|
мкр.Асар 2, 12Б
|
Шымкент
|
ТРК «Бекжан-комфорт»
|
ул.Жиделибайсын, 92
|
Актау
|
ТД «Мағаш»
|
мкр.31, 1
|
Усть-Каменогорск
|
ТЦ АДК
|
ул.Казахстан, 62
|
Семей
|
ТЦ «Апрель»
|
ул.Кабылбаева, 3
|
Конаев
|
ТЦ «Qonaev city»
|
ул.Алматинская, 64/1
|
Актобе
|
ТЦ «Nurdaulet»
|
пр.Абилкайыр хана, 46
|
Актобе
|
Палата предпринимателей «Атамекен»
|
пр.Санкибай батыра 22К
|
Уральск
|
ТРЦ «Dom Byta»
|
ул.Курмангазы, 173/1
|
Уральск
|
ТД «Московский»
|
ул.Исаева, 2/9
|
Кызылорда
|
ТРЦ «Aray city mall»
|
пр.Назарбаева, 13А
|
Атырау
|
ТРЦ «Baizaar»
|
ул. Кулманова, 111А
|
Атырау
|
ТЦ «Дина»
|
пр.Султана Бейбарыса, 45
|
Тараз
|
ТРЦ "MART"
|
пр.Толе би, 27
|
Тараз
|
Рынок «Ауыл береке»
|
ул.Мамбет батыра, 2/17Б
|
Тараз
|
ТЦ «GRAND BAZAR»
|
ул.Сыпатай батыра, 2
|
Жезказган
|
Супермаркет «Samadi»
|
ул.Абая, 93
|
Сатпаев
|
Супермаркет «Акцент»
|
пр.Сатпаева, 108А
|
Туркестан
|
Автовокзал
|
район Сауран, село 30 лет Казахстана, ул.Казыбек би, 9/9
|
Кокшетау
|
ТРЦ "РИО"
|
ул.Осипенко, 1
|
Павлодар
|
ТРЦ «Batyr mall»
|
ул.Камзина, 67/1
|
Караганда
|
ТРЦ «Алтын Арба»
|
ул.Затаевича, 10
|
Тадыкорган
|
ТРЦ «City Plus»
|
мкр.Каратал, 20Б
|
Петропавловск
|
ТРЦ «City Mall»
|
ул.Ш.Уалиханова, 56
|
Костанай
|
ТЦ «Саяхат»
|
ул.Карбышева, 131