Сотрудников ДУИС осудили за ложные данные в ВКО

Судом города Усть-Каменогорск оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-заместитель начальника учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Осужденные лишены специальных званий – майор и лейтенант юстиции. Приговор в законную силу вступил.