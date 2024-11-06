Сотрудников ДУИС осудили за ложные данные в ВКО

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Судом города Усть-Каменогорск оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-заместитель начальника учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Осужденные лишены специальных званий – майор и лейтенант юстиции. Приговор в законную силу вступил.

#суд #Антикор

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