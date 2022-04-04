Происшествия
Сотрудников КНБ и полицейского задержали по фактам пыток после январских событий
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования фактов о пытках в отношении задержанных в ходе январских событий лиц, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Елдос Килымжанов сообщил, что по всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование.

«Специальными прокурорами расследуется 10 наиболее резонансных случаев. В рамках этих дел задержано 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников КНБ и 1 полицейский. В соцсетях публикуются посты о продолжении применения недозволенных методов следствия к лицам, содержащимся в настоящее время под стражей. Заверяем, что никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается», - добавил спикер.

По его словам, прокурорами проводятся встречи с родственниками задержанных и привлекаемых лиц, тщательно проверяются их аргументы, доводы, и на основе этого принимаются решения об изменении мер пресечения.

С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 275 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

«На сегодня по всем уголовным делам под стражей находятся 733 человека. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое», – резюмировал спикер.

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