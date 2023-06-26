Что изменится в социальных услугах для казахстанцев с инвалидностью с июля

Общество, Госуслуги
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Система социального обслуживания будет модернизирована в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

С 1 июля 2023 года в рамках реализации Социального кодекса Казахстана начнется модернизация системы социального обслуживания населения, главная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг (ССУ) для лиц с инвалидностью (ЛСИ), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Одним из направлений модернизации является переход от заявительного к проактивному формату оказания спецсоцуслуг. Потребности в ССУ будут определяться автоматически без обращения граждан при помощи Цифровой карты семьи (ЦКС). На базе ЦКС будут формироваться карты потребностей, определяться категории нуждающихся и доступность услуг с оказанием их в проактивном формате.  

Также в Казахстане перейдут от обслуживания в крупных домах-интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания.

"Сегодня 20 таких организаций предоставляют услуги в непосредственной близости к местам проживания нуждающихся граждан. Развивать такие организации будут по аналогии с программой "Балапан" путем расширения госзаказа субъектам частного сектора, открывшим малокомплектные организации для оказания ССУ, особенно на селе.

В свою очередь, крупные дома-интернаты будут поэтапно трансформироваться в научно-методические центры системы социального обслуживания по внедрению новых технологий и повышению квалификации социальных работников или в многопрофильные малые дома социального обслуживания", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

Еще одно изменение – пересмотр стандартов ССУ и введение новых подходов к тарифообразованию в сфере социального обслуживания.

"Для организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, будет внедрен подушевой норматив. Для организаций, поставляющих компенсаторные технические средства, – предельные цены. При этом гарантированная сумма будет периодически корректироваться с учетом изменений основных макроэкономических показателей страны", – детализировали в Минтруда.

Предлагаемые изменения, уверены в министерстве, расширят вовлеченность в систему социального обслуживания неправительственных организаций и субъектов частного сектора. Это позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в селах, повлияет на качество услуг нуждающимся казахстанцам и станет толчком в развитии новой конкурентной среды.

Наряду с этим предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу социальных услуг (ПСУ), созданных при акиматах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.

Казахстанцам, наряду с выбором специальных товаров и услуг, организаций обслуживания, с 2025 года будет предоставлена возможность выбора социальных работников, предоставляющих им услуги. 

Для этого в Социальном кодексе предусмотрены:

1) формирование реестра социальных работников.

В нем будет содержаться информация о квалификации социальных работников, видах и качестве оказываемых ими услуг, а также результаты работы. Реестр позволит потребителям услуг выбирать социальных работников в конкурентной среде. Востребованность соцработников найдет свое отражение в уровне их заработной платы;

2) разработка профессиональных стандартов для социальных работников, отражающих требования работодателей к уровню знаний, навыкам и умениям готовящихся кадров.

К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую систему оценки квалификации;

3) новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации, категорию и специфику предоставляемых услуг.

Ранее в Минтруда рассказали, какие пособия и на сколько вырастут с июля 2023 года в Казахстане.

#казахстан #модернизация #Минтруда #социальный работник #социальные услуги

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