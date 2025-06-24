Акция проходила на территории Алматинской области. В рамках продвижения идеологемы «Закон и Порядок» правоохранители поднялись на высоту 4 120 м, чтобы водрузить на вершине флаг.

фото с сайта Polisia.kz

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, водружение флага «Закон и Порядок» на вершине – это яркий символ того, что в государстве, где верховенство закона занимает высшую точку, есть стабильность, развитие и уверенность в будущем.

Маршрут прошел через урочища Туюксу и Мынжылкы, альпинистскую площадку Альпинград и перевал Маншук Маметовой, став символом пути к справедливости и ответственности.