Совещание по развитию органической продукции провели в Правительстве РК

Несмотря на то, что закон по органике был принят в 2015 году, это направление достаточно новое для Казахстана, особенно для сельского хозяйства.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместителю премьер-министра – министру торговли и интеграции Серику Жумангарину представили ситуацию о развитии органической продукции в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Основные условия производства органической продукции – исключение использования веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов, антибиотиков и пищевых добавок, минимизация невозобновляемых природных ресурсов, применение здоровых семян растений, кормов и кормовых добавок в животноводстве из ингредиентов, полученных в результате производства органической продукции и др.

По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время мировой рынок органической продукции составляет 120,6 млрд евро. Рынок активно растет, за последние 20 лет увеличился в 7 раз. В 2025 году прогнозируемый объем рынка ожидается в размере 170 млрд евро, а ежегодный прирост в ближайшие 10 лет составит 8%. В Казахстане сегодня действуют 38 хозяйств сертифицированных на производство органической продукции.

Основные экспортные позиции по органике у Казахстана – это пшеница, семена льна, соевые бобы. Согласно рейтингам FiBL и IFOAM, из 123 стран Казахстан занимает 9 место по экспорту органической продукции, 4 место среди стран-экспортеров органической пшеницы, 6 место по экспорту органических семян масличного льна в ЕС.

В 2015 году был принят Закон РК «О производстве органической продукции», утверждены Правила субсидирования затрат на сертификацию, действуют 5 национальных стандартов в области органического производства, реализуется Дорожная карта развития органического сельского хозяйства на 2022-2023 годы.

В настоящее время рассматривается новая редакция Закона «О производстве и обороте органической продукции», инициированного депутатами Сената Парламента. Основными новшествами нового законопроекта – объектом сертификации будет только процесс производства органической продукции.

Дополнительно, к действующей индивидуальной сертификации, предлагается групповая, что удобно для малых хозяйств. Предполагается концентрация сертификационных требований в одном документе и другие нововведения. Помимо этого документа ведется работа над проектом Соглашения о порядке признания в рамках ЕАЭС продукции органической.

«Несмотря на то, что закон по органике принят в 2015 году, это направление достаточно новое для Казахстана, особенно для сельского хозяйства. Как показывает практика, если вовремя не уделять должного внимания новому направлению, то наверстывать упущенное гораздо сложнее. У нас хорошие позиции по экспорту органической продукции, впереди – достаточно большой пласт работы, будем поэтапно двигаться в этом направлении», — подчеркнул Серик Жумангарин.