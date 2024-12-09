Совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия провели в Акорде

Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание, посвященное вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, а также акимов Алматинской и Жамбылской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

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Участники совещания доложили о текущей работе по укреплению стабильности в сфере межэтнических отношений, взаимодействию с институтами гражданского общества, государственной информационной политике, а также реализации принципов идеологии «Закона и Порядка», выдвинутых главой государства в Послании народу Казахстана.

По итогам совещания государственный советник дал конкретные поручения ответственным государственным органам по приоритетным направлениям внутриполитической работы в сфере обеспечения межэтнического согласия и единства на предстоящий год.