Совет ЕЭК принял решение по сырьевым товарам для промышленных предприятий РК

На очередном заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным отстояла продление беспошлинного ввоза в Казахстан отдельных видов сырья для обрабатывающей промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Также с этого года в периметр тарифных льгот вошли товары, необходимые для электротехнической промышленности страны.

Нулевая временная пошлина вместо единого таможенного тарифа в размере 5% на ввоз в Казахстан диоксида титана продлена еще на 2 года. Данное вещество применяется при производстве титановых слитков и сплавов. В Казахстане его единственным потребителем является Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК). Один из крупнейших в мире производителей титана экспортирует свою продукцию, сертифицированную мировыми производителями авиакосмической отрасли, в США, Великобританию, Францию, Германию и другие страны.

В Казахстане диоксид титана не производится, УКТМК приобретает его у зарубежных поставщиков. В 2022 году комбинат вдвое увеличил использование сырья по сравнению с 2021-ым годом. Ожидается, что эти объемы будут расти, так как на сегодня загрузка завода составляет всего 32% от имеющихся мощностей. Ожидается, что нулевая ставка импортной таможенной пошлины вместо пятипроцентной позволит снизить себестоимость готовой продукции и нарастить объемы производства.

Еще одной мерой поддержки отечественного производителя является принятие Советом ЕЭК нулевой ставки пошлины на ввоз титанового лома. Его использование в качестве сырья существенно увеличивает и удешевляет выпуск готовой продукции. В 2022 году комбинат нарастил потребление титанового лома на 56% в сравнении с 2018-ым. В планах – увеличить объемы ввоза до 600 тонн в 2025-2026 гг.

Большим подспорьем для развития электротехнической промышленности страны станет освобождение от уплаты ввозных пошлин на 2 года четырех видов товаров для производства трансформаторов. На сегодня шесть казахстанских заводов выпускают свыше 300 видов электротехнической продукции. Их производительность доходит до 32 тыс. штук изделий в год, а загруженность составляет 64% из имеющихся мощностей. Предоставление льготы в виде обнуления таможенной пошлины позволит повысить конкурентоспособность отечественных производителей и увеличить объемы выпуска экспортоориентированной продукции высокого передела.

Также на два года продлевается беспошлинный ввоз в страну сублимационных чернил. Их используют в легкой промышленности для создания принтов на различных поверхностях – посуде, одежде, сувенирной продукции и др. Мировой спрос на сублимационные чернила ежегодно растет благодаря появлению недорогих и качественных принтеров и росту популярности этого бизнеса. В нашей республике объем импорта данной продукции вырос с 289,6 тонн в 2020 году до 394,4 тонн в 2022-м. По прогнозам, производство продукции с использованием принтов будет ежегодно расти на 3%. А нулевая ставка пошлины позволит бизнесу направить высвобожденные средства в основной капитал и увеличить фонд оплаты труда.

Помимо этого на Совете ЕЭК принято решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пряжи из джутовых или других текстильных лубяных волокон, а также прутков из оптического стекла.