Полезные советы родителям школьников дали в НЦОЗ

В Национальном центре общественного здравоохранения подробно рассказали о том, как правильно адаптировать и подготовить детей к учебному процессу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К сожалению, современные тенденции приводят к малоподвижному образу жизни детей, засилью гаджетов в их среде, из-за чего ухудшается зрение, портится осанка, снижается концентрация внимания, возникают проблемы со сном. Не секрет, что некоторые школьники уже имеют хронические заболевания, все больше детей имеют повышенный вес и даже ожирение.

Вот несколько советов как подготовить детей к школьному периоду, чтобы не только сохранить, но и укрепить их здоровье.

1. Соблюдение режима дня.

Для начала необходимо уточнить, в какую школьную смену планируется учеба, чтобы заранее предусмотреть максимально приближенный распорядок дня. Важно иметь четкий план на день: когда делается домашнее задание, посещаются секции или кружки, имеется свободное время для просмотра телевизора или других развлечений.

Следует учесть, что время на домашние занятия учащихся 1-2-х классов должно быть не более 1,5-2 часов, 3-4-х классов – 2 часов, старших школьников – не более 3-4 часов. Необходимо через каждые 40 минут делать перерывы, чтобы не перенапрягать зрение.

Нужно обеспечить ребенку достаточный сон, он должен быть в 7-10 лет 10-11 часов, в 11-14 лет - 9-10 часов, в 15-17 лет - 8-9 часов.

Начинайте соблюдать режим, максимально приближенный к школьному, уже с конца лета, а не с 1 сентября. Правильный распорядок дня поможет быстрее и продуктивно адаптироваться к учебе, повысить успеваемость, сосредоточенность ребенка и, главное, сформировать благоприятный настрой на учебу.

2. Сбалансированное питание.

Одним из важнейших факторов полноценного роста и развития ребенка является сбалансированное и рациональное питание, адекватное его энергозатратам. Питание школьников должно быть регулярное, 4-разовое, с перерывами не более 3,5-4 часов, с достаточным содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, соответственно возрасту ребенка.

Для первоклассников и детей, активно занимающихся спортом, лучше предусмотреть 5-разовое питание.

С учетом разных смен учебных занятий, процентное распределение пищи в рационе школьников должно отличаться. Ученые диетологи- нутрициологи рекомендуют, что в первой смене лучше предусмотреть на первый и второй завтраки - по 20% от суточной калорийности, на обед - 35%, на ужин - 25%.

Во второй смене: на завтрак - 20%, обед - 35%, полдник - 20%, ужин - 25% калорийности от суточного рациона.

Несомненно положительное влияние на здоровье детей оказывает организация бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов во всех школах страны, на которые предусмотрены бюджетные средства. В некоторых школах внедрено диетическое питание.

Важно сообщить классному руководителю и медработнику школы, если у ребенка имеется пищевая аллергия.

Вместе с тем, важно научить и потребовать от детей отказаться от потребления газированных сладких напитков, фаст-фудов, чипсов, соленых сухариков и прочих снэков. В них высокое содержание сахара, соли, трансжиров. Их постоянное употребление увеличивает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, приводит к нарушению обмена веществ.

3. Рабочее место школьника дома.

Желательно установить стол для выполнения домашних заданий возле окна. Это поможет максимально использовать полезный для развивающегося организма солнечный свет. Естественное освещение должно быть слева либо спереди, так рабочие тетради и учебники будут всегда хорошо освещены.

Учебное место обязательно нужно дополнить местным искусственным освещением, желательно лампами, максимально приближенными к естественному свету. Комбинированное искусственное освещение (общее и местное) должно быть одного типа (люминисцентные или лампы накаливания), не должны мерцать, создавать блики.

Правильно подобранная мебель – стол, стул или кресло, поможет избежать проблемы с осанкой. Желательно приобрести регулируемые по высоте столы и стулья, и менять их высоту по мере роста ребенка.

Посадка должна быть прямолинейной, плечи опущены и на одном уровне, спина должна немного прогибаться в пояснице, голова слегка наклонена вперед, не опущена, локти согнуты под углом в 90 градусов. Ступни должны располагаться на полу, либо на подставке.

Идеальная посадка, когда расстояние от сидения до поверхности стола равна длине предплечья ребенка. Расстояние от глаз до текста – не менее 30 см.

Если правильно приучить ребенка сидеть – не откидываясь на спинку, не облокачиваясь и не опираясь, то со временем сформируется мышечный тонус, поддерживающий позвоночник, не будет сутулости и других искривлений позвоночника.

4. Удобная и красивая школьная форма.

Согласно утвержденным Требованиям к обязательной школьной форме фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов.

В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами.

Первый слой одежды (нательное белье, чулочно-носочные изделия) лучше выбирать из натуральных тканей (хлопок, натуральный шелк, шерсть), обладающих высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Изделия из нейлона, капрона и других искусственных волокон желательно исключить.

Не менее важно правильно подобрать обувь ребёнку, чтобы стопы не деформировались, не нарушалось кровоснабжение и лимфоотток. Следует знать, что в обуви не допускается подкладка из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в закрытой обуви для всех возрастов детей.

5. Что выбрать: школьный ранец, портфель или сумку с плечевым ремнем?

Правильно подобрать ранец, а для школьников постарше - рюкзак. Ранец или рюкзак на спине позволяет равномерно распределять нагрузку, освобождает руки. Ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.

Согласно требованиям Технического регламента портфели и ученические ранцы должны иметь детали и фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане, и изготовляться из материалов контрастных цветов.

Плечевые ремни должны регулироваться по длине, ширина их не должна быть менее 3,5-4 см.

Важно, что их масса для учащихся начальных классов не должна превышать 700 грамм, для средних и старших классов - не более 1 000 грамм.

Также нормируется вес учебного комплекта (без учета массы портфеля, ранца или рюкзака), он не должен превышать: у учащихся 1-3 классов – 1,5-2 кг; 4-5 классов – 2-2,5 кг; 6-7 классов – 3-3,5 кг; 8-11(12) классов – 4-4,5 кг.

6. Компьютеры, смартфоны, планшеты и другие гаджеты.

В период летних каникул дети наверняка много времени проводили за играми в компьютере, видеоприставках, неограниченно пользовались смартфонами, длительно смотрели телепередачи. Перед школьной порой и во время учебы следует это время максимально сократить. Не забывайте, что избыток аудио-видеоинформации препятствует концентрации внимания, мешает сосредоточенности на уроках и дома. Учитывая, что дети бесконтрольно смотрят в экраны с близкого расстояния - ухудшается их зрение.

Поэтому, санитарными правилами регламентируется непрерывная длительность компьютерных занятий в предшкольных классах и школах. Так, в течение учебного часа (45 минут) время непосредственной работы с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетным персональным компьютером и ноутбуками составляет: в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут; во 2-3 классах – не более 20 минут; в 4-8 классах – не более 25 минут; в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

7. Лучше – двигательная активность и закаливание.

Физическая активность несёт в себе огромный оздоровительный ресурс, способствует правильному росту и развитию костного скелета и мускулатуры. Кроме того, достаточная двигательная нагрузка является отличной профилактикой переутомления. Подвижные игры, пешие прогулки, бег, туристические походы, различные виды спорта – любая двигательная активность будет лишь на пользу ребёнку.

Приучите ребенка выполнять разгрузку позвоночника после каждых 40-45 минут домашних заданий, например, повисеть на турнике, сделать разминку, попрыгать. Научите делать гимнастику для глаз, это поможет снять переутомление глазных мыщц и сохранит хорошее зрение.

Процедуры закаливания – обливание водой, сухие или влажные обтирания водой, умывание, контрастное обливание, хождение босиком, воздушные ванны – помогут укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма сезонным простудным заболеваниям.

8. Гигиена – залог здоровья.

Нужно научить поддерживать не только личную гигиену, но и чистоту окружающего пространства. Важно регулярно проводить проветривание комнаты, вытирать пыль и делать влажную уборку в ней, держать в чистоте и порядке личные вещи.

Нелишне напомнить, что надо мыть руки после дороги, перед едой, после туалета, после контакта с животными, деньгами, гаджетами (смартфоны, планшеты, клавиатура, мышь и др.), а также при наличии на них загрязнений.

В разгар сезона простудных заболеваний снабдите своих детей карманными антисептиками, ими можно обрабатывать не только руки, но и часто контактирующие предметы – смартфоны, ручки портфелей и т. д.

Если ребенок частоболеющий, имеет серьезные хронические заболевания, то рекомендуется провести вакцинацию от гриппа в предэпидемический сезон: сентябрь-октябрь. Это точно защитит его от осложнений, а если ребенок и заболеет, то перенесет инфекцию гораздо легче.

Соблюдая эти несложные советы, Вы создаете фундамент для сохранения и укрепления здоровья Вашего ребенка не только в школьные годы, но и намного вперед.