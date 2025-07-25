Обсуждение данного проекта состоялось с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и с китайской стороны в лице Kewen Xu, вице-президента «Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co», Александра Дуан, генерального директора региона Центральная Азия.

Стороны обсудили различные аспекты запуска производства медоборудования в Казахстане, включая вопросы ускоренной регистрации, передачи технологии и обучения местного персонала.

«Это не просто инвестиционный проект. Это стратегический шаг к технологическому суверенитету и устойчивому развитию нашей системы здравоохранения. Мы делаем ставку на производственные мощности внутри страны и партнёрства, основанные на передаче технологий и взаимной выгоде», — отметила глава ведомства.