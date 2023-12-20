Совместный инновационный хаб откроют Казахстан и Саудовская Аравия

Хаб будет служить для привлечения талантливых предпринимателей и инновационных стартапов из Казахстана в Саудовскую Аравию и поддержке их переезда и расширения бизнеса в этом регионе

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

В Эр-Рияде состоялось официальное подписание протокола, согласно которому Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии совместного инновационного хаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как отмечается, создание совместного инновационного хаба в Эр-Рияде станет основным расширением поддержки международного продвижения казахстанских IT-решений и стартапов на мировых рынках, в частности, в арабских странах.

Инновационный хаб будет служить для привлечения талантливых предпринимателей и инновационных стартапов из Казахстана в Саудовскую Аравию и поддержке их переезда и расширения бизнеса в этом регионе посредством предоставления первоначальных инвестиций от венчурных фондов, программ инкубации и акселерации, обмена опытом и ценными знаниями в этой отрасли.

«Мы приглашаем саудовскую сторону объединить усилия в создании инновационного центра, где мы сможем поделиться совместным опытом и вместе предпримем шаги для создания динамичной межрегиональной технологической экосистемы»,- отметил первый вице-министр Минцифры Каныш Тулеушин.

Также в ходе своего выступления он пригласил участников на 6-ой международный форум Digital Almaty, который пройдет 1-3 февраля 2024 года в Алматы. Форум служит традиционной дискуссионной платформой для решения цифровой повестки дня, способствуя конструктивному диалогу и сотрудничеству между глобальными заинтересованными сторонами, политиками и лидерами отрасли.