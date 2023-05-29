Современное рабство

Число людей, ставших жертвами современных форм рабства, за последние годы значительно возросло. Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, составленного некоммерческой правозащитной организацией Walk Free, сообщает Der Spiegel.

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По оценкам организации, в нас­тоящий момент 50 млн человек во всем мире «находятся в ловушке современного рабства» – на 10 млн больше, чем пять лет назад. Более половины из них – примерно 27,6 млн – подвержены подневольному труду. 22 млн состоят в принудительном браке.

В докладе организации отмечается, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за изменения климата, конфликтов и экстремальных погодных явлений, особенно подвержены риску эксплуатации. Ограничение прав женщин, а также экономические и социальные последствия пандемии коронавируса значительно усугубляют ситуацию.

Современные формы рабства наиболее распространены, в частности, в Северной Корее, Эрит­рее, Мавритании, Афганистане, утверждается в докладе.