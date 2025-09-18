Современные педиатрические отделения открываются в казахстанских поликлиниках

Здравоохранение
90
Дана Аменова
специальный корреспондент

Минздрав продолжает реализацию последовательной политики по укреплению педиатрической службы на уровне первичной медико-санитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В основе действующей модели ПМСП лежит семейно-ориентированный подход, когда семья рассматривается как единое целое, а медицинское сопровождение обеспечивается комплексно.

Ключевую роль в этой системе играют врачи общей практики, которые обеспечивают непрерывность наблюдения за состоянием здоровья всей семьи. При этом педиатрическая служба сохраняет и укрепляет свои позиции.

С июня 2025 года в организациях ПМСП начато поэтапное открытие педиатрических отделений (приказ МЗ РК от 18 июня 2025 года №396). Их создание направлено на повышение доступности и эффективности медицинской помощи детям.

В состав педиатрических отделений входят:

● кабинеты педиатров;

● Центры развития и раннего вмешательства, включающие кабинеты врача-супервизора патронажной службы, патронажных медсестер, специалистов по развитию ребенка, ресурсный центр по питанию, кабинет для проведения аудиологического скрининга с шумоизоляцией;

● прививочный кабинет;

● кабинет школьной медицины.

Особое внимание уделяется детям раннего возраста и детям с особыми потребностями. При выявлении особенностей развития ребенок направляется в ЦРРВ, где за его состоянием следит мультидисциплинарная команда: педиатр, патронажная медсестра, реабилитолог, логопед, психолог и другие специалисты.

Родители получают сопровождение и обучение по вопросам ухода, питания и воспитания.

«В ряде регионов ЦРРВ уже успешно функционируют, а в передовых поликлиниках страны открыты современные педиатрические отделения. Всего с 2025 года открыто более 100 таких центров. Кроме того, в Стандарте организации оказания педиатрической помощи выделены структурные подразделения, оказывающие помощь детскому населению, детально прописаны функции и обязанности участковых врачей и педиатров, а также порядок проведения патронажа для своевременного выявления и устранения медицинских и социальных рисков, угрожающих здоровью и развитию детей», – проинформировали в ведомстве.

Важной частью работы стала телемедицина: при необходимости ребенок может получить консультацию узких специалистов из областных многопрофильных больниц без поездки в другой регион. Новые условия исключают контакт с взрослым населением и делают медицинское обслуживание детей более доступным, ориентированным на семью и потребности ребенка.

Реализуемые меры позволят объединить усилия специалистов, обеспечить координацию и системное развитие педиатрической помощи, а главное – гарантировать каждому ребенку в Казахстане доступ к качественной медицинской поддержке.

#Минздрав #поликлиника #педиатрия #отделения

