Современный онкоцентр появится в Талдыкоргане

Проект онкологического цент­ра уже разработан, стоит объект 10 млрд тенге, реализацией его занимается компания Kazakhmys Holding.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Глава государства в ходе рабочего визита в область Жетысу дал поручение об укреплении материально-технической базы онкологической службы региона, – сообщили в пресс-службе акима области.

– В связи с этим в июне текущего года между областным акиматом, Министерством здравоохранения и компанией-инвестором Kazakhmys Holding был подписан трехсторонний меморандум о строи­тельстве онкологического центра в Талдыкоргане».

Согласно договоренности инвестор построит здание центра на свои средства, Минздрав обеспечит современной материально-технической базой, а акимат области проведет инженерно-коммуникационные сети и частично поможет в закупке оборудования.

В новом центре будут работать отделения радиологии, химиотерапии, маммогинекологии, также планируется открытие отделений гематологии, реабилитации, клинической фармакологии.