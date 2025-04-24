Создадим зеленый мир вместе!
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В Жамбылской области масштабное мероприятие «Создадим зеленый мир вместе!», призванное пробудить у детей интерес к изучению и сохранению природы, а также повысить их ответственность за окружающую среду, объединило 248 средних учебных заведений. 10 375 учащихся посеяли семена разных сортов деревьев в специально подготовленную в горшках почву. Посадочным материалом ребят обеспечило областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, которое предоставило городскому и районным отделам образования не только семена деревьев, но и методические рекомендации по их высадке.