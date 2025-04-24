Создадим зеленый мир вместе!

Таза Казахстан
3
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Жамбылской области масштабное мероприятие «Создадим зеленый мир вместе!», призванное пробудить у детей интерес к изучению и сохранению природы, а также повысить их ответственность за окружающую среду, объединило 248 средних учебных заведений. 10 375 учащихся посеяли семена разных сортов деревьев в специально подготовленную в горшках почву. Посадочным материалом ребят обеспечило областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, которое предоставило городскому и районным отделам образования не только семена деревьев, но и методические рекомендации по их высадке.

фото автора

Школьники отнеслись к этому делу с живым и неподдельным интересом. Для них оно стало своего рода долгосрочным лабораторным заданием. Вместе с учащимися таразской школы-гимназии № 30 им. Ш. Муртазы семена туи, можжевельника, ели и сосны высадил аким области Ербол Карашукеев.

Теперь до конца учебного года ребята будут наблюдать и ухаживать за ростками деревьев в своих классах. Примечательно, что все горшки именные, и каждый учащийся будет чувствовать особую ответственность. Во время летних каникул они продолжат уход за ростками дома, а осенью планируется высадить саженцы во дворах своих школ.

– Чистая окружающая среда – залог здоровья населения. Сейчас по инициативе Президента страны в республике проходит важная экологическая акция «Таза Қазақстан». Сегодня каждый может внести свой вклад в благоустройство родного края, поддержание порядка в нем. Уважение к природе, ее сохранение, бережное отношение к ней – долг каждого из нас, – отметил глава региона.

В ходе мероприятия также прошла церемония награждения победителей областного конкурса сочинений на тему «Какой вклад я внесу в улучшение экологии Казахстана?». В творческом состязании приняли участие 2 530 учащихся. Авторами трех лучших сочинений стали Нурали Керимбек из райо­на Т. Рыскулова, представитель Жуалынского района Айдын Артыкбай и Зангар Айт­бай из Тараза. Все победители получили от организаторов специальные призы – велосипеды.

#акция #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Центр образовательных инноваций
Буйство красок, цветов и чувств
Отважный герой-пограничник
Это сладкое слово «скидка»
Дроппера заставили вернуть деньги потерпевшей
Преобразилась набережная Капшагая
Где лечиться, если нет врачей?
На маршруте – «Литературный автобус»
Наши конники победили на чемпионате Азии по аударыспақ
Растет число жалоб потребителей
С заботой о здоровье ветеранов
Увидели на сцене, чтобы задуматься в жизни
По закону – положено, фактически – недоступно
Защищать права, создавая условия
Осуждены два сотрудника горбольницы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Самородок казахской степи
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Синергия спорта и культуры
Год перемен для Баянаула
Назначен новый посол Казахстана в Украине
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Инициатива «Таза Қазақстан» объединила более 6 миллионов че…
Свыше 10 тысяч школьников стали участниками экологической а…
«Таза Қазақстан» – воспитание ответственного отношения к ро…
Весна показала, где свалки зимуют…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]