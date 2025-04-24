Школьники отнеслись к этому делу с живым и неподдельным интересом. Для них оно стало своего рода долгосрочным лабораторным заданием. Вместе с учащимися таразской школы-гимназии № 30 им. Ш. Муртазы семена туи, можжевельника, ели и сосны высадил аким области Ербол Карашукеев.

Теперь до конца учебного года ребята будут наблюдать и ухаживать за ростками деревьев в своих классах. Примечательно, что все горшки именные, и каждый учащийся будет чувствовать особую ответственность. Во время летних каникул они продолжат уход за ростками дома, а осенью планируется высадить саженцы во дворах своих школ.

– Чистая окружающая среда – залог здоровья населения. Сейчас по инициативе Президента страны в республике проходит важная экологическая акция «Таза Қазақстан». Сегодня каждый может внести свой вклад в благоустройство родного края, поддержание порядка в нем. Уважение к природе, ее сохранение, бережное отношение к ней – долг каждого из нас, – отметил глава региона.

В ходе мероприятия также прошла церемония награждения победителей областного конкурса сочинений на тему «Какой вклад я внесу в улучшение экологии Казахстана?». В творческом состязании приняли участие 2 530 учащихся. Авторами трех лучших сочинений стали Нурали Керимбек из райо­на Т. Рыскулова, представитель Жуалынского района Айдын Артыкбай и Зангар Айт­бай из Тараза. Все победители получили от организаторов специальные призы – велосипеды.