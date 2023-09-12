Создает для бизнеса проблемы "на ровном месте" – президент о сложности налогового законодательства

Фото: Kazpravda.kz

В ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz.

Первым пунктом он обозначил необходимость обеспечения верховенства права и защиты частной собственности.

Вторым пунктом он назвал важность соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

В качестве третьего приоритета президент обозначил необходимость обеспечения справедливого налогообложения, стимулирующего экономику.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, бизнес продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства. Это снижает уверенность инвесторов, иногда создает для бизнеса проблемы "на ровном месте". Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Нагрузка на суды значительно выросла – фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов.

"Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации. Правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также прописать четкие критерии определения "бестоварности" операций. Повторюсь, чем проще законодательство, тем меньше возможностей его неверно истолковать. Поэтому нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщика", - сказал президент.

По его данным, 80% всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний. Это сверхконцентрация, с которой надо бороться за счет повышения объемов поступлений от других налогоплательщиков.

"По оценкам экспертов, в нашей стране 4 миллиона человек из общего количества занятого населения не платят налоги со своих доходов. Микро- и малый бизнес даже при упрощенном налогообложении скрывает и занижает свои обороты. Почти 70% субъектов бизнеса по упрощенной декларации показывают доход меньше пяти миллионов тенге и уплачивают всего 6% от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом. Платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах. Работу по изменению налогового законодательства затягивать ни в коем случае нельзя", - указал глава государства.

Также он заметил, что рост национальной экономики серьезно ограничивает нехватка инвестиций.

"Статистику по вложениям средств в основной капитал можно рассматривать как ключевой индикатор "веры в будущее страны". Но за последние 10 лет отношение инвестиций в основной капитал к чистой прибыли компаний сократилось с 38 до 29%. Другими словами, предприниматели все меньше и меньше прибыли реинвестируют в свой бизнес. В результате, мы не просто недополучаем новые производственные мощности, рабочие места и поступления в бюджет. Мы утрачиваем позиции – основные фонды не обновляются, устаревая физически и технологически", - продолжил Токаев.

Кроме того, по его словам, на эту общую проблему накладывается и отсутствие прогресса в диверсификации инвестиционного потока.

"Значительная часть иностранных вложений (68%) у нас по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идет отток зарубежных инвестиций. В недавнем Послании были сформулированы решения, направленные на стимулирование корпоративного кредитования. В первом ряду стоит освобождение инвесторов от налогов и других обязательных платежей на 3 года. Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно дополнительно проработать 3-4 действенные меры, которые способствовали бы привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики", - заключил президент.