Создатель TikTok признан новым богатейшим человеком в Китае

В мире
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Его состояние достигло 49,3 миллиарда долларов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Китае появился новый богатейший человек – предприниматель, создавший невероятно популярное и противоречивое приложение TikTok, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN

Чжан Имин, 41 год, соучредитель материнской компании TikTok ByteDance, возглавил список богатейших людей Китая за 2024 год, опубликованный во вторник. Его состояние достигло 49,3 млрд долларов – по оценке исследовательской, медиа- и инвестиционной группы Hurun Inc, которая публикует рейтинг богатейших людей страны.

Успех Чжана произошел после того, как глобальный доход ByteDance вырос на 30% в прошлом году и составил 110 млрд долларов.

С момента своего официального запуска в мае 2017 года TikTok стремительно завоевал популярность во всем мире, а также стал платформой для социальных сетей, определяющей эпоху, которую любят многие молодые люди по всему миру, и примером для других китайских компаний, стремящихся выйти на американский и мировой рынки.

Однако сейчас он также сталкивается с судебными тяжбами в США.

Ранее в РК сенатор потребовал ограничить Tiktok вплоть до полной блокировки.

Напомним, в Норвегии хотят запретить пользоваться соцсетями детям до 15 лет. 

 

#Китай #запрет #TikTok

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