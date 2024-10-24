В Норвегии хотят запретить пользоваться соцсетями детям до 15 лет

Власти Норвегии собираются ввести запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на The Guardian
Глава норвежского Кабмина Йонас Гар Стере заявил, что политики должны принять меры, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов».
Правительство Норвегии планирует ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей – ими не смогут пользоваться дети младше 15 лет,
Премьер-министр считает, что технологические компании настроены «против мозгов маленьких детей» и политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов».
Сейчас в этой скандинавской стране уже действует ограничение на соцсети для детей младше 13 лет. Несмотря на это, пишет издание, более половины детей в возрасте от 9 до 11 лет все равно пользуются ими.
Власти пообещали усилить меры безопасности, чтобы дети не могли обойти возрастной ценз. Для этого правительство хочет изменить закон о персональных данных и заставить платформы проверять возраст пользователей.
Такие же ограничения планируют ввести в Австралии, власти готовят закон, чтобы установить минимальный возраст, с которого дети смогут пользоваться соцсетями. Ограничения, как ожидается, затронут подростков в возрасте 14−16 лет.
В марте 2024 года американский штат Флорида принял закон, запрещающий детям младше 14 лет заводить аккаунты в соцсетях. Компаниям, нарушившим ограничения, будет грозить штраф до 50 тыс. долларов. Меры стали одними из самых строгих в США.