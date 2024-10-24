В Норвегии хотят запретить пользоваться соцсетями детям до 15 лет

В мире
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Власти Норвегии собираются ввести запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на The Guardian

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава норвежского Кабмина Йонас Гар Стере заявил, что политики должны принять меры, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов».

Правительство Норвегии планирует ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей – ими не смогут пользоваться дети младше 15 лет,

Премьер-министр считает, что технологические компании настроены «против мозгов маленьких детей» и политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов».

Сейчас в этой скандинавской стране уже действует ограничение на соцсети для детей младше 13 лет. Несмотря на это, пишет издание, более половины детей в возрасте от 9 до 11 лет все равно пользуются ими.

Власти пообещали усилить меры безопасности, чтобы дети не могли обойти возрастной ценз. Для этого правительство хочет изменить закон о персональных данных и заставить платформы проверять возраст пользователей.

Такие же ограничения планируют ввести в Австралии, власти готовят закон, чтобы установить минимальный возраст, с которого дети смогут пользоваться соцсетями. Ограничения, как ожидается, затронут подростков в возрасте 14−16 лет.

В марте 2024 года американский штат Флорида принял закон, запрещающий детям младше 14 лет заводить аккаунты в соцсетях. Компаниям, нарушившим ограничения, будет грозить штраф до 50 тыс. долларов. Меры стали одними из самых строгих в США.

#соцсети #подростки #запрет #Норвегия

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