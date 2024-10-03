Сенатор требует ограничить Tiktok вплоть до полной блокировки

Депутат констатировал, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, но до сих пор нет никакого результата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенатор Геннадий Шиповских требует ограничить в Казахстане социальную сеть Tiktok, а в случае необходимости и полностью заблокировать. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Сегодня социальная сеть Tiktok пользуется огромной популярностью во всех уголках мира. В нашей стране количество пользователей этой сети не уменьшается. Однако, обращаю внимание на мировую практику. Государства по разным причинам частично запрещают данную платформу (перевод с казахского языка – прим. авт)», - отметил Шиповских.

Некоторый контент Tiktok, по его мнению, может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости.

«В этой связи Кыргызстан запретил данную платформу и предпринял шаги по защите психики детей. Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора информации в Tiktok и ввели ограничения на данную сеть. В Казахстане также очень важно обратить внимание на кибербезопасность поскольку защита частных и государственных данных на прямую связана с национальной безопасностью», - считает депутат.

Конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность сенатора. Он привел пример Канады, которая ввела ограничительные меры для Tiktok из-за безопасности данных.

«Способы сбора и хранения данных о пользователях этой платформы могут быть сомнительными, а этот вопрос также может быть актуальным и для Казахстана», - отметил Шиповских.

Он подчеркнул, что ограничения также необходимы для поддержания общественной стабильности.

«Распространение дезинформации и провокационного контента в Тiktok скорее всего негативно повлияет на социальную стабильность в стране, широкое распространение дезинформации может вызвать панику в стране и исказить общественное мнение», - подчеркнул депутат.

Кроме того, социальная сеть несет угрозу здоровью человека, как физически, так и морально, продолжил он.

«В последнее время в Тiktok широко распространились соревнования, проводимые в формате стрима, где проигравший получает различные задания со стороны победителя. Хотя на первый взгляд эти задачи кажутся интересными и занимательными, мы замечаем, что, некоторые из них наносят физический и моральный вред здоровью человека. Например, такие приказы как «налей на себя зеленку», «положи свечку в рот» и другие требования могут представлять серьезную угрозу жизни и здоровью человека, а также унизить человека перед обществом», - считает депутат.

Шиповских констатировал, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, но до сих пор нет никакого результата.

«Предлагаем рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в Тiktok с телефона родителей. В противном случае мы также просили бы заблокировать платформу Тiktok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан, а также снижению распространяющейся среди молодежи опасных игр и привычек», - заключил сенатор.

Ранее также депутат Сената РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Жанна Асанова опубликовала пост в Facebook о вреде соцсетей и его пагубном влиянии на подрастающее поколение.