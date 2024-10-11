Создавать IT-продукты без программирования научат старшеклассников Астаны

Для бесплатного обучения доступно всего 200 мест

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичное управление цифровизации при поддержке управления образования и РНЦП «Дарын» запускает бесплатный курс «Capital Nocoders» для школьников 8-11 классов Астаны, передает Kazpravda.kz

Интенсивный 8-недельный курс включает в себя обучение созданию сайтов, чат-ботов и приложений на no-code платформах (Airtable, Make, Glide и др.).

Будут проходить интерактивные онлайн-уроки: прямые трансляции, домашние задания и практические сессии: работа над реальными проектами и советы от экспертов.

В итоге ученики создадут личные проекты с менторской поддержкой до разработки своего IT-продукта.

Бесплатный курс рассчитан на 200 мест. Он пройдет в онлайн-формате с 19 октября до 8 декабря.

Регистрация открыта до 16 октября 18:00.