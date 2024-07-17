Компания Илона Маска переезжает из-за действий властей

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Это решение принято из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, и потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», - написал Маск в соцсети X в связи с тем, что губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их, без согласия на то ребенка, уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.

«Я ясно давал понять губернатору Ньюсому еще около года назад, что законы такого рода заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей», - написал предприниматель.

Развивая свою мысль, он предположил, что вследствие подписанного закона «много семей будут переезжать из Калифорнии», поскольку никто не захочет рисковать тем, что власти отнимут детей.

Старбейс - строящийся с 2010 года в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.