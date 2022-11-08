Спасатели борются с последствиями сильных дождей в Туркестанской области

Последствия сильных дождей продолжают устранять спасатели в Туркестанской области. Вечером 7 ноября в регионе были зафиксированы подтопления в частном секторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, подтоплены дворы частного детского сада и 25 особняков в Толебийском районе.

Сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей.

«В настоящее время силами местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено более 200 мешков, еще планируется уложить порядка 300 мешков в местах возможного скопления воды. Оказывается адресная помощь. Работы превентивного характера продолжаются», - сообщили в МЧС.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали осадки в ряде регионов, в том числе и в Туркестанской области. Сильные осадки ожидаются и 8 ноября.