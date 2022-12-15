Спасатели Казахстана и Туркменистана будут совместно прогнозировать ЧС

Чрезвычайные ситуации
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Иллюстративное фото: instagram.com/caucasusnaturecenter

Соглашением определяется взаимодействие стран в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия.

Как отмечается в заключении к документу, сотрудничество в рамках соглашения предусматривает мониторинг опасных техногенных и экологических процессов, а также природных явлений, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценку их последствий, обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в ЧС, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

Также согласно документу, предусматриваются оценка риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий, подготовка специалистов в учебных заведениях, обмен стажерами, преподавателями, учеными и специалистами, оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В соответствии с соглашением помощь предоставляется на основании письменного запроса, в котором запрашиваемая сторона представляет информацию о времени, месте, характере и масштабе чрезвычайной ситуации, указывает вид и объем необходимой помощи.

Помощь в ликвидации ЧС оказывается путем направления групп по оказанию помощи, материалов обеспечения либо в иной запрашиваемой форме.

Для оказания срочной помощи компетентный орган предоставляющей стороны сообщает о решении использовать для оказания помощи воздушные и водные суда с указанием их типа и опознавательных знаков, маршрута, количества членов экипажа, характера груза, места и времени взлета и посадки.

Запрашивающая сторона возмещает предоставляющей стороне расходы, связанные с оказанием помощи, если стороны не договорились об ином. Вопрос о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных и водных судов будет решаться отдельно в каждом конкретном случае.

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