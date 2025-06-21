Зажатого в искореженном авто мужчину вызволили спасатели МЧС
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МЧС напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток, передает Kazpravda.kz
Спасатели МЧС деблокировали мужчину из искорёженного автомобиля.
Ночная спасательная операция имела место вблизи села Долан Карасайского района Алматинской области, где на трассе столкнулись две легковые автомашины. В результате ДТП водитель одного автомобиля был зажат в своем автомобиле.
Силами республиканского оперативного-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического инструмента мужчина был извлечен из автомобиля и передан сотрудникам бригаде скорой медицинской помощи.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток.