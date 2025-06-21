МЧС напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС деблокировали мужчину из искорёженного автомобиля.

Ночная спасательная операция имела место вблизи села Долан Карасайского района Алматинской области, где на трассе столкнулись две легковые автомашины. В результате ДТП водитель одного автомобиля был зажат в своем автомобиле.

Силами республиканского оперативного-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического инструмента мужчина был извлечен из автомобиля и передан сотрудникам бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток.