Спасатели области Абай эвакуируют жителей села
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По информации областного ДЧС, на территории ТОО «Агрофирма» загорелась шелуха подсолнечника
Сильный ветер не дает потушить пламя полностью в селе Приречное Жанасемейского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«Из-за сильного ветра в сторону поселка, продукты горения (дым) рассеялись по поселку. На месте производят тушение силы и средства ДЧС в достаточном количестве. Ситуация под контролем. Производится эвакуация жителей на безопасное расстояние», - проинфорсмровали в ДЧС.