Спасатели области Абай эвакуируют жителей села

Происшествия,Пожары
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

По информации областного ДЧС, на территории ТОО «Агрофирма» загорелась шелуха подсолнечника

Фото: скриншот видео

Сильный ветер не дает потушить пламя полностью в селе Приречное Жанасемейского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Из-за сильного ветра в сторону поселка, продукты горения (дым) рассеялись по поселку. На месте производят тушение силы и средства ДЧС в достаточном количестве. Ситуация под контролем. Производится эвакуация жителей на безопасное расстояние», - проинфорсмровали в ДЧС.

#село #спасатели #эвакуация

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