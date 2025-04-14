Сильный ветер не дает потушить пламя полностью в селе Приречное Жанасемейского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Из-за сильного ветра в сторону поселка, продукты горения (дым) рассеялись по поселку. На месте производят тушение силы и средства ДЧС в достаточном количестве. Ситуация под контролем. Производится эвакуация жителей на безопасное расстояние», - проинфорсмровали в ДЧС.