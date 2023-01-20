Спасателя ударило током при тушении пожара на рынке в Таразе

В настоящее время состояние огнеборца стабилизировалось, он переведен в общую палату.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о происшествии на рынке в Таразе, передает Kazpravda.kz.

"В ходе боевого развертывания и эвакуации граждан на месте пожара на рынке "Аксай" в городе Тараз получил удар током от оборвавшейся в ходе пожара линии электропередач младший сержант гражданской защиты пожарный-спасатель Нурболат Конакбай", - говорится в информации МЧС.

В настоящее время состояние огнеборца стабилизировалось, он переведен в общую палату, отметили в пресс-службе.

В Таразе сегодня горел рынок "Аксай" - двухэтажное торговое здание по улице Аль-Фараби.

Площадь пожара составила чуть больше тысячи квадратных метров. Огнем уничтожена кровля и весь второй этаж здания.

С первого этажа пожарные спасли четырех человек.

На месте работали 16 единиц техники и свыше 50 огнеборцев. Причины пожара устанавливаются.