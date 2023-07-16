Спасение пассажиров тонущего катамарана на Капшагайском водохранилище: видео

Видео спасения пассажиров катамарана, который терпел бедствие на Капшагайском водохранилище опубликовало МЧС РК, передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

Трагедией едва не обернулась для семьи водная прогулка по Капшагайскому водохранилищу в Алматинской области.

Инцидент произошел сегодня, 15 июля, в 17:50.

Во время профилактического патрулирования на пляже спасатели заметили накренившийся катамаран с людьми.

По прибытии было обнаружено, что лодка уже наполнялась водой, а люди кричали в панике.

Четверо спасателей эвакуировали и доставили на берег семью - двоих взрослых и шестерых детей.

В медицинской помощи они не нуждаются.