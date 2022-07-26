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Спасение застрявшей в лифте женщины попало на видео в Нур-Султане

Столичные пожарные спасли женщину, которая застряла в лифте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

26 июля в 15:20 часов подразделения столичного ДЧС выехали на вызов о возгорании лифта в одном из домов по улице Айнаколь в Нур-Султане.

По прибытии огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, а в лифте между 12-м и 13-м этажами осталась женщина.

Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных женщину 1957 года рождения благополучно спасли из лифта и оказали первую медицинскую помощь.

«Горожанка была передана бригаде скорой помощи. Командир отделения столичной пожарной части №10 Жанат Шалтаев и пожарный Куат Казбеков сделали свою работу безупречно и спасли человеческую жизнь. За оперативность и оказанную помощь дочь спасенной гражданки выразила благодарность спасателям», – отметили в департаменте.

 

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