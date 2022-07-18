Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков лично поблагодарил жителя Актогайского района Андрея Карандашова за спасение троих детей и вручил ему ключи от 3-комнатной квартиры, передает корреспондент Каzpravda.kz.



Напомним, ЧП произошло 15 июля 2022 года в селе Приреченск Актогайского района. Двое семилетних близнецов и их девятилетний брат едва не утонули в Иртыше. Благодаря своевременным действиям сельчанина, все трое были спасены. На месте сразу же была оказана первая медицинская помощь.



Аким области вручил мужчине ключи от трехкомнатной квартиры и поблагодарил за героизм.

"Это не просто мужской, а без преувеличения – героический поступок, неоценимый для всех нас и особенно важный для близких и родных спасенных вами детей. Я горд, что в нашей области есть такие люди, как вы. Огромная благодарность вашим родителям за то, что воспитали достойного гражданина нашей страны. От всех жителей региона благодарю вас", – сказал Абылкаир Скаков.



Кроме того, глава региона удостоил Андрея Карандашова нагрудного знака "За заслуги перед областью".



Андрей Карандашов родился в селе Приреченск Актогайского района. Женат, имеет двоих детей. В настоящее время работает в ТОО "Актогай-Агро". Ранее жил со своей семьей в съемном доме.