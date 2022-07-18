Общество
Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков лично поблагодарил жителя Актогайского района Андрея Карандашова за спасение троих детей и вручил ему ключи от 3-комнатной квартиры, передает корреспондент Каzpravda.kz.
 
Напомним, ЧП произошло 15 июля 2022 года в селе Приреченск Актогайского района. Двое семилетних близнецов и их девятилетний брат едва не утонули в Иртыше. Благодаря своевременным действиям сельчанина, все трое были спасены. На месте сразу же была оказана первая медицинская помощь.
 
Аким области вручил мужчине ключи от трехкомнатной квартиры и поблагодарил за героизм. 

"Это не просто мужской, а без преувеличения – героический поступок, неоценимый для всех нас и особенно важный для близких и родных спасенных вами детей. Я горд, что в нашей области есть такие люди, как вы. Огромная благодарность вашим родителям за то, что воспитали достойного гражданина нашей страны. От всех жителей региона благодарю вас", – сказал Абылкаир Скаков.
 
Кроме того, глава региона удостоил Андрея Карандашова нагрудного знака "За заслуги перед областью".
 
Андрей Карандашов родился в селе Приреченск Актогайского района. Женат, имеет двоих детей. В настоящее время работает в ТОО "Актогай-Агро". Ранее жил со своей семьей в съемном доме.

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