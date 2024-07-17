Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»

Костанайская порода лошадей – единственная, выведенная на территории Казахстана. Потому-то она и считается брендом не только костанайского конезавода «Казак тулпары», но и региона, и республики в целом.

Основные особенности породы – рыжая масть, белые ножки и белая залысина. Верхово-упряжные лошади из Костаная славятся своей выносливостью и скаковыми качествами. Больше полувека ученые трудились над ее селекцией.

И вот эти труды едва не пошли насмарку. Дело в том, что на протяжении последних десяти лет конезавод «Казак тулпары» находится на грани выживания. Из-за прекращения государственного финансирования предприятие испытывает серьезные финансовые трудности: долги растут из года в год. К середине 2024-го они достигли 520 млн тенге.

Тяжелое финансовое положение привело к оттоку кадров и, соответственно, к их острому дефициту, удручающему состоянию материально-технической базы и существенному сокращению поголовья. В лучшие годы в «Казак тулпары» насчитывалось 300 породистых лошадей, сегодня же имеется всего 93 головы, из которых племенных – 88.

Следует напомнить, что в ­2021-м костанайский конезавод был передан в доверительное управление Карабалыкской опытной станции. Безусловно, СХОС «тянула за уши» предприятие как могла, но коренного улучшения в деятельности ТОО «Казак тулпары» так и не произошло.

– Почему росли долги конезавода? У него есть посевные площади. В этом году СХОС обработала 2,5 тысячи гектаров, вкладывала деньги в пары, химическую обработку, посевную... А это очень большие зат­раты. Выживать очень тяжело. К примеру, прошлый год выдался неурожайным, то есть особой прибыли поля не принесли. Если говорить о доходах со скачек, то в этом сезоне скакуны конезавода выиграли 4,7 миллиона тенге. При этом 60% денег засчитано в доход ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция», а 40% – коневодам. Но это ведь капля в море, – считает зоотехник ТОО «Казак тулпары» Виталий Гофман.

Улучшения на горизонте возникли весной нынешнего года. Благодаря поручению Президента страны в марте положено начало возобновлению племенной работы в ТОО «Казак тулпары». Содействовать спасению костанайской породы лошадей вызвался алматинский конезавод «Кобыланды».

Из южного мегаполиса в костанайский поселок Заречное привезли двух жеребцов-производителей на случной сезон. Они уже покрыли 12 конематок, и приплод от них ожидают в начале 2025-го. Эта селекционная работа крайне важна для ТОО «Казак тулпары». За годы бедственного положения конезавода костанайская лошадь стала утрачивать свои породные характеристики. Она стала низкорослой. Сегодня ее высота в холке составляет 172 см вместо положенных 175.

– Во-первых, в последние годы происходил инбридинг, то есть скрещивались близкородственные особи животных. Поэтому и понадобилась «свежая кровь». Во-вторых, имелись серьезные проблемы с кормовой базой. Из-за недоедания страдали и сами кобылы, и их детеныши. Это же все тянет за собой цепочку недополучения привесов, молока... Но теперь все будет по-другому, – оптимистично заявляет Виталий Гофман.

Такую уверенность вселяет Закон РК «О сохранении и воспроизводстве отечественных пород лошадей», подписанный Президентом страны.

Это значит, что ТОО «Казак тулпары» будет получать субсидии из госказны на проведение исследовательских и селекционных работ. Привести в порядок рабочие помещения, давно нуждающиеся в капремонте, обещают за счет средств областного бюджета.

– Наш конезавод – исторический, аналогов ему нет. И очень важно, что мы добились гарантированного государственного финансирования. Это означает, что у «Казак тулпары» началась вторая жизнь, – отмечает аким Костанайской области Кумар Аксакалов. – Теперь благодаря финансированию из республики можно набрать штат, восстановить научную базу, лаборатории, отремонтировать конюшни, включая царскую, которая считается историческим памятником.

Тем более здесь есть ипподром, для детей построен крытый манеж, то есть имеется вся инфраструктура для того, чтобы сохранить и развивать костанайскую породу лошадей.

Впрочем, пока конкретные цифры финансирования не называются. Также неизвестно, когда начнутся восстановительные работы. Но руководство конезавода уже подсчитало, что реабилитация предприятия займет не один год.

– Работы впереди очень много, учитывая, что конезавод разрушался на протяжении последних десяти лет. Чтобы выйти на прежний уровень развития, потребуется примерно пять лет интенсивных восстановительных работ, – заключил и.о. председателя правления ТОО «Казак тулпары» Диас Нурмухамбетов.