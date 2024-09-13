Приборы для контроля автомобильных выбросов установили в Алматы

Транспорт , Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Данный прибор - спектрометр - производит измерения и анализ веществ, содержащихся в выхлопных газах автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе специализированной природоохранной прокуратуры Алматы и управления окружающей среды совместно с компанией Sergek Group в городе были установлены спектрометры.

Спектрометр – это прибор измерения и анализа веществ, содержащихся в выхлопных газах транспортных средств (углекислый газ, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и аммиак), который способен оценивать дымность дизельных автомобилей.

«Приборы устанавливаются на противоположных сторонах дороги на узких участках и с помощью световых лучей собирают данные о выхлопах проезжающих автомобилей в режиме реального времени, без необходимости остановки транспорта. Аналогичные технологии, такие как EDAR (Emissions Detection and Reporting) и OPUS, успешно функционируют в Париже, Лондоне, Берлине, Мадриде, Венеции, Франкфурте и Брюсселе», – прокомментировали в надзорном органе.

В пресс-службе городской прокуратуры добавили, что цель проекта заключается в определении среднего значения выхлопов автопарка Алматы и оценке соблюдения экологических стандартов городскими автомобилями.

Данная инициатива  часть мероприятий по улучшению экологии в городе.

#Алматы #транспорт #прокуратура #спектрометр

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