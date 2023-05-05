Спешите делать добрые дела! Свежий выпуск 5 мая 2023 г. 4:30 258 Наталья Денисова Житель кызылординского аула Бидайколь Кузербай Иргебайулы выходил подобранного на льду водоема лебедя и вернул его в живую природу. фото из открытых источников В прошлом ноябре парни из аула на близлежащем озере нашли лебедя, лапки которого вмерзли в лед, крылья были повреждены. Недолго думая, они привезли лебедя дядюшке Кузербаю, он на своем подворье держит много домашней птицы, и у него есть теплые просторные помещения для пернатых. И мужчина выходил лебедя. – Смотрел за ним, как за маленьким ребенком, пока птица не стала поправляться, – рассказывает Кузербай Иргебайулы. – И лапки лебедю удалось сохранить, и крылья выправились. Весной мужчина обратился к руководству рудника «Ирколь» и к специалистам Шиелийского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, нужно было выпустить в естественную среду лебедя. Вместе они его и отпустили у озера, что рядом с рудником. А недавно работники рассказали, что этот лебедь нашел себе пару, птицы устроили гнездовье на озере. Кстати, герой нашего материала Кузербай Иргебайулы и его жена Жумакуль Курмашайкызы – примечательные люди, можно сказать, образцы для подражания. Родители пятерых детей и бабушка с дедушкой четырнадцати внуков сейчас пенсионеры. Дядюшка Кузербай до выхода на заслуженный отдых работал механизатором в колхозе «Гигант», работал хорошо и честно, за что его очень уважают односельчане. А еще уважают за то, что Кузербай Иргебайулы душой болеет за благоустройство родного аула и порядок в нем. А жена его поддерживает. На семейные сбережения они заказали памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, он стоит в начале улицы ее имени в ауле Бидайколь. Благодаря стараниям Кузербая Иргебайулы очищен канал, по которому в аул поступает поливная вода, ограждено местное кладбище. #Кызылорда #лебедь #Ирколь #добрыедела