Специальную соцвыплату будут получать шахтеры при достижении ими 55 лет

Правительство
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о новых мерах поддержки шахтеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: primeminister.kz

Свой комментарий глава правительства озвучил на брифинге после пленарного заседания Мажилиса РК.

В первую очередь, Алихан Смаилов затронул тему повышения зарплат трудовых коллективов частных предприятий, работающих в различных отраслях экономики.

«Мы ведем работу с нашими крупными компаниями в части повышения заработных плат. По нашим сведениям, оклады сейчас постепенно повышаются в среднем на 10-50%. Около 8 тыс. предприятий проводят эту работу. Этот процесс продолжится и в дальнейшем», — сказал премьер-министр.

Наряду с этим, по поручению главы государства, были разработаны законодательные поправки по введению специальных социальных выплат работникам, занятым во вредных условиях труда.

«Они предусматривают возможность людям в 55 лет из этих вредных условий труда выйти с получением соответствующих соцвыплат. Эти выплаты будут осуществляться из четырех источников: из республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, средств страховых компаний и самого работодателя. После достижения уже пенсионного возраста они будут получать общеустановленную пенсию», — озвучил Алихан Смаилов.

По его словам, таким образом, после 55 лет шахтеры будут получать специальные социальные выплаты и при желании смогут устроиться на другую работу, не связанную с вредными условиями труда.

«Законопроект находится в Мажилисе. Мы надеемся, что депутаты нас поддержат и в ближайшее время законопроект примут», — заключил премьер-министр.

#гибель #Смаилов #помощь #шахтер

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