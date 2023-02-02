Спецкурс по кибербезопасности введут для казахстанских правоохранителей

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В памках Международного форума "Digital Almaty" Центр развития платежных и финансовых технологий Национального банка РК, Binance Казахстан, Международный технопарк "Astana Hub" и Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК подписали четырехстороннее соглашение, сообщает Kazpravda.kz.

В рамках совместной деятельности организации разработают образовательные программы для Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, которая является региональным хабом по противодействию глобальным угрозам в Центрально-Азиатском регионе. Одной из таких угроз в современном мире является киберпреступность.

"Неподготовленность представителей правоохранительных органов к новым современным угрозам может привести к криминализации цифровой сферы. Для противодействия этим угрозам правоохранительные органы должны обладать достаточными знаниями в области цифровых технологий. Уверен, что подписанный сегодня меморандум предоставит прочную основу для накопления знаний и навыков, необходимых для решения многих правоохранительных аспектов криптовалют, а также откроет новые возможности по обучению особенностям раскрытия и расследования киберпреступлений", – отметил ректор академии Марат Сексембаев.

По результатам международных исследований в криптоиндустрии, объем киберпреступлений достиг исторического максимума в 2022 году. Для решения данной глобальной проблемы запускается процесс вовлечения крупных игроков рынка, а также ставится упор на обучении представителей правоохранительных органов новым инструментам блокчейна в борьбе с киберпреступлениями.

"У Binance ведущая в отрасли глобальная команда по безопасности и соблюдению требований ФАТФ, насчитывающая более 750 сотрудников по всему миру. Мы сотрудничаем с государственными правоохранительными органами и частными организациями в рамках борьбы с отмыванием денег, отслеживания подозрительной деятельности. На основе исходных учетных записей, предоставляемых нашими партнерами, мы проводим расследования, которые позволяют нам выявлять подозрительные транзакции внутри сети. Мы постоянно обновляем и расширяем наши внутренние инструменты обнаружения и аналитики по борьбе с отмыванием денег (AML)", - прокомментировал генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев.

"Мы уже работаем над реализацией глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества экосистемы с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями. Уверен, что наши знания будут полезны как будущим специалистам, так и отрасли в целом. Мы, как крупнейший технопарк в регионе, рады стать площадкой для кооперации правоохранительных органов и технологической экосистемы. На ряду с развитием криптоиндустрии и блокчейн технологий в целом необходимо развивать и сферу расследования криптоинцедентов. Я верю, что Казахстан сможет создать лучшую практику в регионе, для чего мы готовы оказать всю необходимую поддержку", – отметил генеральный директор международного технопарка "Astana Hub" Магжан Мадиев.

Образовательная программа будет реализована на базе академии на основе образовательных материалов от Binance совместно с исследовательской лабораторией Блокчейн Центр при поддержке АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан" и Международный технопарк "Astana Hub".

Международный форум "Digital Almaty" проходит 2-3 февраля в Алмате. Организаторами выступили: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство иностранных дел РК, акимат Алматы, Tech Garden и Astana Hub.