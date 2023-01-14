Спецоперация по задержанию наркоторговца прошла в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане ликвидировали наркоточку. Она расположилась в одной из квартир города, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицейской спецоперации по задержанию наркоторговца участвовали бойцы Нацгвардии и кинологи с собаками. Задержан 45-летний житель города, который в своей квартире в микрорайоне "Болашак" организовал точку по реализации наркотиков.

Мужчину задержали с поличным при сбыте порядка 14 грамм марихуаны. По местожительству подозреваемого также обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам, а также патроны от огнестрельного и травматического оружия.

По факту начато уголовное расследование. Задержанный помещен под стражу.