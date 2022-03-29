Спецоперацию по задержанию участников организованной преступной группы (ОПГ) "Айшуак-Жантугел" провели на юге Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 марта Министерство внутренних дел Казахстана во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности и Генеральной прокуратурой, а также с привлечением подразделения специального назначения в ходе проведения специальной операции в городе Алматы и Алматинской области задержало ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности участников так называемой организованной преступной группы "Айшуак-Жантугел".

"По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято 2 автомата Калашникова, 5 обрезов охотничьих ружей, 2 боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, 2 бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также 5,7 тысячи долларов США и 107 тысяч тенге.

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных лиц к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенных в период массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года", – сообщили в МВД.

Кроме этого, продолжается работа по установлению и задержанию других участников организованной преступной группы. В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения – содержание под стражей. Проводится досудебное расследование.