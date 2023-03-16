Спикер Сената РК констатировал, что на границе с Китаем продолжают действовать коррупционные схемы

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Пришло время выполнить поручение главы государства. Сенаторы готовы этим заняться, навести порядок для того, чтобы снизить себестоимость провозки через казахстанско-китайскую границу, подчеркнул Ашимбаев.

Иллюстративное фото: пресс-служба КГД

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты заявил о продолжающихся задержках грузов на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ашимбаев отметил, что рост цен на потребительские товары зачастую связан с непрозрачными схемами, действующими на границе, в частности на казахстанско-китайской.   

«Большой объем товаров у нас идет из Китая. Чем больше там будет пробок, сложных ситуаций, очередей, тем больше там будет посредников, тем больше там будет коррупции, поборов, и эти все поборы ложатся в конечном итоге на потребителей. Расчищая ситуацию на границе, убирая какие-то преграды, каких-то посредников, мы способствуем тому, что цена будет ниже, чем с этими негативными ситуациями. В этой связи хотел бы отметить в последнее время участились жалобы от предпринимателей на то, что очень долго машины стоят на границе. И вроде бы китайцы пошли на послабление, либерализировали.  В этой связи пришло время выполнить поручение главы государства. Сенаторы готовы этим заняться, навести порядок для того, чтобы снизить себестоимость провозки через казахстанско-китайскую границу. Здесь немало, видимо, заинтересованных в этом лиц, коррупционеров», - сказал Ашимбаев.

Спикер призвал уполномоченные органы провести соответствующую работу на границах Казахстана.

«В соответствии с поручением главы государства жестко разбираться, автоматизировать все процессы, я не думаю, что китайцы против этого. И убрать все создаваемые препоны по стороны таможни и других структур на границе с Китаем. Это один из факторов, который влияет на цены в нашей стране. А мы этот фактор можем устранить. Он искусственный во многом. Пандемия завершилась, китайская сторона изменила свою политику, а очереди на границе остались», - сказал спикер

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