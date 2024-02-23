Спикер Сената встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом, в ходе которой стороны обсудили перспективы взаимодействия по дальнейшему продвижению глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога

Фото: Н.Байбулин

Спикер Сената, приветствуя Генерального секретаря Мусульманского совета старейшин, отметил значимый вклад Организации в продвижении идей мира, единства и религиозной толерантности на международной арене, за прошедшие 10 лет ее существования.

В ходе встречи было отмечено, что миссия Совета совпадает с принципами работы казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Поэтому недавнее открытие представительства Мусульманского совета старейшин в Центрально-Азиатском регионе, по мнению Маулена Ашимбаева, является знаковым событием и имеет важное значение для Казахстана.

Председатель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника с планами работы Секретариата в соответствии с принятой Концепцией развития Съезда и выразил заинтересованность в укреплении связей с Мусульманским советом старейшин, а также развитии потенциала духовной дипломатии для мирного разрешения конфликтов и преодоления актуальных вызовов.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, что для создания новой системы международной безопасности необходимо глобальное движение, призывающее к миру. Мусульманский совет старейшин активно стремится к укреплению диалога всех религий. Мы приветствуем сотрудничество между Мусульманским советом старейшин и Съездом лидеров мировых и традиционных религий по использованию потенциала религиозных лидеров в решении актуальных проблем на глобальном уровне. Надеемся, совместными усилиями будем способствовать укреплению межконфессионального и межцивилизационного диалога», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Мухаммед Абдельcалам высоко оценил работу, проводимую Казахстаном по продвижению таких ценностей, как толерантность и согласие. Он также выразил признательность за активное взаимодействие с Советом в рамках работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий и обозначил готовность к углублению сотрудничества.