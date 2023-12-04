Спикер Сената встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с главой Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, которая прибыла в Казахстан для участия в международной конференции «Диалог женщин Центральной Азии»

Фото: пресс-служба Сената РК

Маулен Ашимбаев поблагодарил Танзилу Нарбаеву за участие в международной конференции, проводимой Парламентом Казахстана и поздравил ее с успешным проведением Узбекистаном Второго Глобального форума межпарламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития.

Спикер Сената подчеркнул важность проведенного недавно в Ташкенте форума в свете необходимости активизации совместной работы парламентариев для достижения Целей устойчивого развития, совершенствования законодательства в реализации национальных целей и задач, а также укрепления механизмов парламентского контроля.

«По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в июне этого года была создана Парламентская Комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. К работе Комиссии активно привлекаются эксперты, представители гражданского общества. Формируется системный подход к реализации ЦУР и актуализации национальной системы индикаторов. Мировая практика показывает, что качественная реализация ЦУР на страновом уровне зависит от степени и глубины вовлеченности парламента в повестку устойчивого развития. Полагаю, что Казахстан и Узбекистан могут усилить взаимодействие в этом направлении, делиться наработками и положительным опытом по осуществлению парламентского контроля за реализацией ЦУР», – отметил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Танзила Нарбаева высоко оценила проводимые в Казахстане политические и социально-экономические реформы, отметив значимость позиции Казахстана в свете достижения Целей устойчивого развития. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана также отметила важность объединения усилий и выразила готовность к реализации совместных проектов в различных сферах.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития социального предпринимательства в рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам первого Центрально-Азиатского курултая по развитию социального предпринимательства, прошедшего недавно в Астане.

Маулен Ашимбаев ознакомил коллегу с проводимой палатой работой в этом направлении и выразил уверенность в том, что Курултай станет постоянной и эффективной площадкой для плодотворного сотрудничества социальных предпринимателей Центральной Азии.