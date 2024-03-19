Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили гражданам о базовых рекомендациях, позволяющих не стать жертвами мошенников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне. 

Проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды и мошенничества, можно также с помощью Telegram-бота АФМ Baiqa, piramida.

Создатели финансовых пирамид завлекают участников, обещая гарантированный, сверхвысокий доход за короткий промежуток времени. Однако, как только соберется определенное количество участников и вкладов, организаторы исчезают со всеми деньгами.

Fingramota.kz составила чек-лист признаков, по которым можно вычислить финансовую пирамиду:

1. Вознаграждение за приведенных клиентов. Если вам обещают доплачивать за каждого приведенного в компанию клиента, это само по себе достаточное основание, чтобы не нести туда деньги и отговорить всех знакомых от такого рискованного мероприятия.

2. Гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. Различные «инвесткомпании» гарантировать доходность не могут, законодательно это запрещено. Если кто-то гарантирует, значит, это мошенник. Все просто!

3. Отсутствие необходимых лицензий. Если компания привлекает денежные вклады от населения или предлагает инвестировать на фондовых рынках, а лицензии у нее нет, то трижды подумайте, стоит ли с ней связываться. Такие организации не подконтрольны Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет.

4. Наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п. Как правило, этот взнос и является основным доходом организаторов пирамиды, а также явным и характерным признаком финансовой пирамиды.

5. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов. Имеющиеся имущество и активы компании при неблагоприятном исходе можно будет продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги. Но у финпирамид таких активов нет.

6. Агрессивная рекламная кампания. Реклама финпирамид рассчитана на быстрое привлечение большого числа клиентов и содержит только ту информацию, оглашение которой выгодно самим основателям пирамид. Естественно, риски, с которыми может столкнуться клиент такой компании, рекламодатели по понятным причинам стараются не упоминать.

7. Отсутствие точного определения деятельности организации. У пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Вам никогда не покажут поставщиков, к примеру, и других бизнес-партнеров. Прежде чем нести деньги в компанию, узнайте о ней как можно больше информации. Изучите отзывы, но подойдите к этому вопросу взвешенно, так как их могут оставлять и заинтересованные лица. Прочитайте все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания, и куда будут вложены ваши деньги. Спросите, как это можно подтвердить. Проверьте эти сведения самостоятельно. Сравните условия с другими организациями, предлагающими аналогичные услуги. Если вам говорят, что условия размещения ваших средств очень выгодные, то поинтересуйтесь у сотрудника компании, за счет чего прибыль их компании в разы выше, чем у аналогичных структур, работающих в этой сфере, и получите внятные ответы на свои вопросы. Если компания под любым предлогом отказывает в возможности получить информацию, а тем более ознакомиться с документами, наверняка получить вложенные деньги будет еще труднее.

8. Консультации только при личной встрече. При личной встрече проще применить различные психологические приемы и уловки, чтобы втереться в доверие клиента и убедить его вложить деньги.

9. Призывают не раздумывать при подписании «договора». Не принимайте поспешных решений! Попросите образец договора на руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ остается у вас взамен отданных денег. Имеет ли он юридическую силу?

Кроме того, прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте о том, кому вы их отдаете и на какие цели. Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.

В пресс-службе АРРФР напомнили, что за создание финансовой (инвестиционной) пирамиды статьей 217 УК РК предусмотрена уголовная ответственность сроком до трех лет. За производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды грозит административное  наказание по статье 150  КоАП РК и штраф в размере от 150 до 600 МРП.

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